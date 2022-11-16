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İşte Emre Mor'un sahalara dönüş tarihi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Emre Mor, bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumdayken talihsiz bir sakatlık geçirdi. Geçirdiği sakatlık sonrası A Milli Takımı'ndan çıkarılan Mor, sahalardan kaç hafta uzak kalacağı öğrenildi.

16 Kasım 2022, Çarşamba 17:39 Son Güncelleme:
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İşte Emre Mor'un sahalara dönüş tarihi

Uzun süre sonra Milli Takım 'a çağrılan Emre Mor, yaşadığı sakatlık sonrası kötü haber geldi. Yıldız isim sağ ayak bileğinde oluşan sakatlık sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılmıştı. İşte Emre Mor'un sahalara dönüş tarihi.

Emre Mor'un sakatlığı sonrası Fenerbahçe 'den gelen açıklamada, "Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: Oyuncumuz Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Emre Mor'un sakatlık sebebi ile sahalardan 2 hafta uzak kalacağını öğrenildi.

(Milliyet)

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