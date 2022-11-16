İşte Emre Mor'un sahalara dönüş tarihi
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Emre Mor, bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumdayken talihsiz bir sakatlık geçirdi. Geçirdiği sakatlık sonrası A Milli Takımı'ndan çıkarılan Mor, sahalardan kaç hafta uzak kalacağı öğrenildi.
Uzun süre sonra Milli Takım 'a çağrılan Emre Mor, yaşadığı sakatlık sonrası kötü haber geldi. Yıldız isim sağ ayak bileğinde oluşan sakatlık sebebiyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılmıştı. İşte Emre Mor'un sahalara dönüş tarihi.
Emre Mor'un sakatlığı sonrası Fenerbahçe 'den gelen açıklamada, "Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: Oyuncumuz Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" açıklamasında bulundu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Emre Mor'un sakatlık sebebi ile sahalardan 2 hafta uzak kalacağını öğrenildi.
(Milliyet)