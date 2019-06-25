Fenerbahçe’de üçüncü Emre Belözoğlu dönemi başlıyor. Sarı-lacivertliler, dört yıl önce ‘SMS’ mesajıyla yollarını ayırdığı kaptanına 39 yaşında yeniden formayı giydiriyor.

Başkan Ali Koç ile görüşen ve para konuşmadan sözleşme imzalamayı kabul eden tecrübeli oyuncu Fenerbahçe’de bir futbolcudan çok daha öte rol üstlenecek. Emre’nin gidişinden bu yana saha içinde takımı yönlendirecek bir kaptan ve ağabey eksikliğini hisseden Fenerbahçe, kaybolan ‘ruhu’ yıldız oyuncuyla yakalamaya çalışacak. Emre’ye “Bizim istediğimiz şey orta sahaya bir takviye yapmak değil, özlediğimiz takım ruhunu geri getirmek” diyen Başkan Ali Koç tecrübeli yıldızı millî takım yerine Fenerbahçe’de görev almaya ikna etti.

'KARAKTER' TRANSFERİ

Kırkına merdiven dayayan Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’deki rolü bir oyuncudan çok daha fazlası olacak. Kaptanlık bandını koluna takacak olan Emre, saha içinde ve dışında teknik direktör Ersun Yanal’ın en büyük yardımcısı olacak. Emre bir yıl futbol oynadıktan sonra da sarı-lacivertli takımda Damien Comolli’nin yerine sportif direktör olarak hazırlanacak. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu’nu hazırlanan bir video ile duyuracak. İlk olarak Emre’nin duyurulması “Biz artık oyuncu değil karakter transfer ediyoruz” anlayışının altını çizmek anlamı taşıyor. Tatile çıkan Emre, 1 Temmuz Pazartesi günü İstanbul’a dönecek ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak. (Türkiye Gazetesi)