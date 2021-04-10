Vitor Hugo ile savunmada müthiş bir uyum yakalayan Edgar Ie, kulüp dergisine konuştu. Sporting’den Barcelona’ya transfer olduğunda futbolun ne kadar farklı bir oyun olduğunu anladığını söyleyen 26 yaşındaki stoper, “Trabzonspor’a geldiğim andan itibaren ne kadar doğru bir seçim yaptığımı görüyorum. Düzenli oynuyorum, insanların bana büyük bir sevgisi var. İşler benim için iyi gidiyor ve şun an çok mutluyum. Umarım böyle devam eder” dedi. En büyük hayalinin Portekiz Milli Takım forması olduğunu belirten Edgar, Abdullah Avcı’ya ayrı parantez açtı: “Geldiğinde takım savunmasını doğru yapmadığımızı gösterdi ve neler yapmamız gerektiğini çok iyi anlattı. Tecrübesini ilk anda fark ediyorsunuz. Şu ana kadar çalıştığım hocalar arasında Abdullah Avcı’yı kesinlikle üst sıralara koyabilirim”

‘Taraftarla harika olurdu’

Defanstaki partneri Vitor Hugo ile artık konuşmadan bile anlaşabildiklerini söyleyen Edgar son olarak taraftarlara seslendi: “Hep kendime şunu söylüyorum; burada dolu stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamak harika bir duygu olurdu. Dışarıdan da olsa lütfen desteklerini devam ettirsinler çünkü bu takım savaşmaya devam edecek. Bir mücadelenin içindeyiz ve bu mücadeleyi sonuna kadar vermek istiyoruz”



