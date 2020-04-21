İşte dünyanın en güzel bayrağı

İspanyol spor gazetesi Marca’nın internet sitesinde 4 gün önce ‘Dünyanın en güzel bayrağı’ anketi başlatılmıştı. Zirveyi ilk gün İspanya bayrağı alırken, ilk başlarda 26. sırada olan Türkiye, sadece 3 gün içinde 249 oydan bir anda 50 bin oya yaklaştı ve zirvenin sahibi oldu. Dün akşam saatlerinde Ay-Yıldızlı bayrağımız, 49 bin 100 oyla birinci sırada yer alırken, ev sahibi İspanya 18 bin 800 ile ikinci, ABD bayrağı da 6 bin 700’le üçüncülük koltuğundaydı.