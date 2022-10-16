23 Eylül'de başlayan FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda mutlu sona dün Sırbistan ulaştı. Sırbistan Milli Takımı turnuva boyunca yenilgi yüzü görmedi. Sırbistan sırasıyla: Kanada, Bulgaristan, Almanya, Kazakistan, ABD, Dominik Cumhuriyeti, Tayland, Türkiye, Polonya ve yarı final maçında tekrar ABD ile karşılaşmış, final maçında ise Ze Roberto'lu Brezilya'yı 3-0 yenmişti.

Sırbistan takımında en skorer isim konumunda ise Misli.com Sultanlar Ligi'nin de yıldızı olan Eczacıbaşı Dynavit oyuncusu Tijana Boskovic'i görüyoruz. Tijana turnuvayı 240 sayı ile tamamlarken Dünya Şampiyonası'nın da en değerli oyuncusu oldu. En skorer isimler sıralamasında da üçüncü sırada yer alan yıldız rüya takımının da başrol oyuncusu oldu.

İşte Dünya Şampiyonası'nın rüya takımı

7 kişilik FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda Misli.com Sultanlar Ligi'nde de görmeye alışkın olduğumuz iki oyuncu var: Tijana Boskovic ve Gabi Guimares

Tijana Boskovic turnuvanın en iyi pasör çaprazı ve en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Boskovic'in yanı sıra Sırbistan Milli Takımı'nda yer alan Teodora Pusic ve Bojana Drca'da rüya takımda yer buldu.

Sırbistan'ın başarılı liberosu Teodora Pusic, turnuva boyunca göstermiş olduğu performansla en iyi libero ödülüne layık görülürken, yine aynı takımda forma giyen Bojan Drca şampiyonanın en iyi pasörü oldu.

En iyi smaçörler ise: Brezilya takımının finale kalmasına büyük katkı sağlayan Gabi Guimares ve İtalyan Milli Takımının başarılı ismi Miriam Sylla oldu.

Gabi turnuva boyunca 214 sayı üreterek şampiyonanın en skorer beşinci oyuncusu oldu.

Miriam Sylla ise 98 sayı üreterek turnuvayı tamamlamış oldu.

En iyi orta oyunlar ise: İtalya Milli Takımı'ndan Anna Danesi ve Brezilya Milli Takımı'ndan Ana Carolina oldu.

Carolina yaptığı 59 blok sayısı ile turnuvanın en dikkat çeken ismi oldu. Listenin ikinci sırasında olan Anna Danesi ise 42 blok sayısı üreterek şampiyonayı tamamladı.







