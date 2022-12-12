Dünya Kupası'nın sponsorlarından Adidas, yarı finaller ve final karşılaşmasında kullanılacak topu görücüye çıkardı. Türkçe'de 'rüya' anlamına gelen 'Al Hilm', turnuvadaki ofsayt kararlarını daha hızlı ve daha doğru vermede büyük bir başarı elde eden iletişim teknolojisine de sahip. Bundan önceki tüm maçlarda ise 'yolculuk' anlamına gelen 'Al Rihla' kullanılıyordu.