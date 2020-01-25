Beşiktaşlı futbolseverlerin istifaya davet ettiği Avcı, 6. haftanın ardından elde edilen 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlikle takımdaki yerini sağlama almıştı. Ancak bu pozitif hava uzun sürmedi. Bu sürecin ardından çıkılan son 8 resmi mücadelenin 7’sinden mağlup ayrılan Kara Kartal’da, Sivasspor ve Erzurumspor yenilgilerinin ardından tecrübeli teknik adam tekrar istifaya davet edildi. Takımın gidişatından memnun olmayan Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının, Avcı’yla ayrılık kararı almasının ardından dün hareketli bir gün yaşandı.

Oyuncular, toplantıya girdi

Dün öğle saatlerinde Nevzat Demir Tesisleri’ne giden Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı’yla görüştü. Tecrübeli teknik adamın 2022 yılına kadar olan kontratını sonlandırmak için masaya oturan Çebi, önce tecrübeli çalıştırıcıdan durum değerlendirmesi yapmasını istedi. Başarısızlığı kabul eden ve sorumluluğu üstlenen Avcı, ilerleyen süreçte sıkıntıları aşabilecek durumda olduklarını belirtip yola devam etme isteğini iletti. Hakkında çıkan iddialara rağmen istifa etmeyi düşünmediğini ileten Avcı’ya, görüşmenin devam ettiği dakikalarda takımın oyuncularından da destek geldi.

Çebi, cebinden ödeyecek

Futbolcular; Burak. Atiba. Gökhan , Necip ve Caner’in de sonradan 2’li zirveye katıldığı kaydedildi. Oyuncuların, “Alınan sonuçlardan asıl sorumlu olan biziz. Abdullah hocayla yola devam etmek istiyoruz” sözlerinde birleştiği kaydedildi. Oyuncuların, destek mesajının ardından odadan ayrılması sonrasında Başkan Çebi, Avcı’yla devam etmek için yardımcılarıyla yollarını ayırmasını istedi. Ancak deneyimli hoca, bu duruma olumlu yanıt vermeyince ipler koptu. Çebi, 2.5 milyon Euro’’yu kendi cebinden ödeyeceğini söyleyip kontratı fesh etti. Akşam saatlerinde ilk olarak sezon başında yapılan transferlerin mimarı Futbol Direktörü Ali Naibi ve ardından Avcı’yla yollar ayrıldı.

Orhan Yıldırım