Kulüp 27 yaşındaki stoperin Fenerbahçe maçının devre arasında oyundan çıkma kararına sinirlenip, profesyonellik dışı hareketlerde bulunduğu ve el kemiğini kırdığı belirtse de gerçeklerin çok farklı olduğu öğrenildi. Sezon başından bu yana az miktarda bir ödeme yapılan Oğuz’un kulübe ihtar çektiği için kadro dışı bırakıldığı, Fenerbahçe maçında da adale sakatlığı nedeniyle çıktığı bildirildi. Elindeki ufak kırığın da maçtan sonraki günlerde meydana geldiği kaydedildi.