TRTspor'da yayınlanan "Gündem Futbol Transfer" programına telefonla bağlanan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"Üçü de çok başarılıydı"

Takımdan ayrılan oyunculara değinen Çalımbay, "Giden futbolcularımıza başarılar diliyoruz. Özellikle Mert Hakan Yandaş inanılmaz bir çizgi çizdi. Zaten Emre Kılınç'a söylenecek bir şey yok. Emre gerçekten çok özellikli bir futbolcu, gittiği yerde de başarılı olacaktır. Fatih Aksoy'u da ben aldım stoper, sağ bekten orta saha yaptım ve mükemmel oynadı. Sakatlanana kadar 23 maç oynadı. Üçü de çok başarılıydı. İnşallah gittikleri yerlerde de daha da başarılı olurlar" ifadelerini kullandı.

"Bizim bir iskeletimiz var, 5-6 tane oyuncu alıp önümüze bakacağız"

Deneyimli çalıştırıcı, kırmızı-beyazlı ekibin transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise şu bilgileri verdi:

"Transfer çalışmalarımıza başladık. Belli bir bütçemiz var, ona göre hareket edeceğiz. Bizim bütçemiz 4 büyükler kadar yüksek değil. Onun için bizim kendi bütçemize göre oyuncu almak zorundayız. Polonya'dan forvet arkası Felix'i aldık. Yarın gelecek. Ardından diğer transferleri yapacağız. Giden arkadaşlarımızın yerine, onları aratmayacak şekilde oyuncuları mutlaka alacağız. Ancak bizden çok büyük transferler beklemesinler. Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılıyoruz, gruplarda zor maçlarımız olacak, kuvvetli rakiplerimiz olacak. Onun için bizim bu yıl alacağımız oyuncuları daha üst seviye oyuncular olması gerekiyor. Yönetimle bunun için uğraşıyoruz...Bizim bir iskeletimiz var, 5-6 tane oyuncu alıp önümüze bakacağız."