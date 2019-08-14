Premier Lig devi Liverpool'la olan sözleşmesi sona eren ve kendisine hâlâ kulüp bulamayan Daniel Sturridge, yaz transfer döneminde Trabzonspor'un kendisi için yaptığı teklifi reddetmişti. Son olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelen 29 yaşındaki santrforla ilgili Ada basınından gelen son iddia ise Sarı Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

The Telegraph gazetesi, Fenerbahçe'nin golcü oyuncuya haftalık 60 bin sterlin (yıllık 3 milyon 350 bin euro) önermeye hazır olduğunu yazarken yıldız ismin şu ana kadar aralarında Beşiktaş'ın da bulunduğu 13 kulüpten teklif aldığını öne sürdü. Haberde kariyerini Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri veya Orta Doğu'da sürdüreceği belirtilen Sturridge'in geleceğiyle ilgili kararını ise bu hafta vereceği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler