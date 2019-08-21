İşte Daniel Sturridge transferinin öyküsü

Trabzonspor aylardır peşinde olduğu forvetine kavuşuyor... Sezon biter bitmez transfer çalışmalarına başlayan Bordo-Mavili yönetim, ses getirecek bir transferde hedefi Daniel Sturridge olarak belirlemişti. Başta imkansız gibi gözüken bu transfer için ilk görüşme Amerika’da yapıldı. Sezonun yorgunluğunu Amerika’da atan İngiliz futbolcu ile bu buluşmayı yönetici Sertaç Güven gerçekleştirdi. Daha sonra burada taraflar birkaç kez daha masaya otururken, geçtiğimiz günlerde Sturridge’in annesi Grace ve menacerlik haklarını elinde bulunduran amcası Dean, Trabzon’a geldi.

Atmosfere hayran kaldılar

Sabah şehri gezen Sturridge ailesi, akşam da Sparta Prag ile oynanan Avrupa Ligi maçını tribünden takip etti. Akyazı’daki atmosfere hayran kalan annesi ile amcası ertesi gün Başkan Ahmet Ağaoğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi ve İngiltere’ye geri döndü. Önceki gün ise yönetim tarafından Türkiye’ye davet edilen Daniel Sturridge, İstanbul’a ayak bastı. Aylardır süren pazarlıklarda ve imkansız gibi gözüken transferde artık son aşamaya gelindi.