Ve F.Bahçe'de beklenen açıklama dün sabah yapıldı. Sarı-lacivertli yönetim, 28 Ekim akşamı görevine son verdiği Phillip Cocu ile yolların resmen ayrıldığını kulüp sitesinden açıkladı ve KAP'a da bildirdi. Hoşgörü ve anlayış vurgusu yapılan açıklamada şu ifadelere ver verildi: "Kulübümüz teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmesini, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

ERSUN YANAL AÇIKLANIYOR

Parasını peşin alma isteği yönetim tarafından kabul edilen Phillip Cocu, indirim çağrısına sıcak bakınca taraflar anlaştı. Hollandalı çalıştırıcının Fenerbahçe'den yaklaşık 2 milyon Euro (12 milyon TL) tazminat alacak. Cocu'ya ayrıca anlaşmada yazan bazı bonusları da ödenecek. Prensip anlaşmasına varılan Ersun Yanal'ın da pazartesi günü Erzurumspor maçına takımın başında çıkması bekleniyor.

(Sabah)