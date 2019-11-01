İsmi uzun bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Cenk Tosun'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz basınına göre Everton, milli futbolcumuzu kesin olarak gözden çıkardı. Ancak kiralama formülü masada olmayacak. İngiliz kulübünün 23 milyon Euro'ya aldığı Cenk Tosun'u bonservisiyle göndereceğini ve fiyatının 11 milyon Euro olarak belirlendiği ifade ediliyor.

Cenk devre arasında Everton'dan ayrılma konusunda kesin kararını verdi.

CENK İSTERSE HAYIR DEMEYİZ

Everton Teknik Direktörü Silva, Cenk Tosun hakkında konuştu. Portekizli hoca, "Cenk gitmek isterse hayır demeyiz" dedi.