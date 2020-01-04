İki sezon önce Everton'a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ve Beşiktaş'a çok ciddi miktarda para kazandıran Cenk Tosun, yaz döneminde olduğu gibi yeniden siyah-beyazlı ekibin gündemine geldi. Ancak kararını Avrupa'da yola devam etmek üzerine aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Durumunu yakından takip ediyoruz" dediği milli futbolcu için Everton'ın yeni teknik direktörü Carlo Ancelotti, "O bizim kralımız" ifadesini kullanmıştı. Ancak İtalyan çalıştırıcının sahadaki uygulaması farklı doğrultuda oldu. Tecrübeli teknik adam, yeni takımının başındaki ilk üç maçında Cenk Tosun'a forma şansı vermedi.

OYNAMAK İSTİYOR

EURO 2020 öncesi daha fazla forma giyeceği bir kulübe gitmek isteyen golcü futbolcu, Beşiktaş'ın ilgisinden dolayı mutlu olsa da tercihinin Avrupa olacağını iletti. Eşi ve menajerliğini yapan babasının da ısrarları sonrası bu kararı alan 28 yaşındaki oyuncu, ilk etapta kariyerine İngiltere'de, ikinci planda ise İspanya ve Almanya'da devam etmek istiyor.

Kaynak: Sabah