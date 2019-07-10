İşte Burak Yılmaz gerçekleri! 6 ay...

Haziran ayının başında sakatlandığı ve yaklaşık 1 aydır tatil boyunca operasyon geçirmeyip sezon açılışını beklediği iddia edilen ve bu konuda Beşiktaş taraftarından eleştiri alan Burak Yılmaz'ın yaşadıklarının çok farklı olduğu ortaya çıktı.

Milli maçların ardından tatile çıkan Burak Yılmaz'ın bu dönemde ayak tarak kemiğinde bir problemi bulunmuyordu. Sezon açılışı öncesinde teknik heyetin yolladığı fitness programını tatilinin son haftasında uygulayan Burak, sağ ayak tarak kemiğinde ağrı hissedince, sağlık heyetine başvurdu. Sağlık heyeti, çekilen MR sonucunda milli futbolcunun sağ ayak 5. tarak kemiğinde stres reaksiyonu olduğunu belirledi. Erken teşhis olmasa milli golcü sezonun ilk yarısında forma giyemeyecekti.

Tarak kemiğindeki stres reaksiyonunun stres kırığına dönüşmesi halinde 6 ay sahalardan uzak kalacak golcü oyuncu için acil operasyon kararı alındı. Stres kırığı riskini ortadan kaldırmak için Burak'ın sağ ayak 5. tarak kemiğine vida yerleştirildi. Operasyonu ise 25 Haziran'da Beşiktaş sağlık heyeti başkanlığından ayrılan doktor Sarper Çetinkaya yaptı.

3 hafta sonra düz koşulara başlayacak olan Burak, takımla çalışabilecek düzeye Ağustos'un 3. haftasında gelebilecek ve Eylül ayında forma giyebilecek.

Stres kırığı nedir?

Gerçek bir kemik kırılması değildir. Genellikle vücudun yük taşıyan kemiklerinde meydana gelir. Stres kırığı aşırı yüklenmeye bağlı olarak oluşur. En sık yük taşıyan kaval kemiği, ayaktaki tarak ve topuk kemiğinde görülür. Özellikle tarak kemiklerinde stres kırıklarına oldukça fazla rastlanır. (Sabah)