İşte Burak Yılmaz gerçeği!

Transfer kulisleri dün Burak Yılmaz’ın Serie A’nın yeni takımlarından Lecce ile prensipte anlaştığı iddiasıyla çalkalandı. Özellikle Beşiktaş camiasında büyük yankı yaratan bu iddianın kaynağı İtalya’nın dünyaca ünlü gazetelerinden La Gazetta dello Sport’tu... Gazetede yer alan haberde yıldız futbolcunun Lecce yetkilileri ile mali konularda anlaşma sağladığı ve sözleşmesinin feshi konusunda Beşiktaş yönetimi ile görüşme yapacağı ifade ediliyordu. La Gazetta dello Sport’un bu önemli iddiası üzerine yaptığımız araştırma sonucunda tüm futbolseverlerin konuştuğu olayın perde arkasında yaşanan tüm gelişmeleri öğrendik. İşte tüm detaylarıyla Burak Yılmaz gerçeği...

Bonservis bedeli için pazarlığa açık olduklarını bildirdiler

Önümüzdeki sezon Serie A’da üst sıralara oynayacak bir takım kurmak için kesenin ağzını açan Lecce yönetimi, Burak Yılmaz’a kulüp tarihinin en yüksek tekliflerinden birini yaptı. Tecrübeli futbolcuya yılda net 2.5 milyon Euro öneren İtalyanlar, 33 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamak istediklerini bildirdiler. Burak’ın transferi için tüm imkanlarını seferber eden Lecce, Beşiktaş’a da bonservis ücreti olarak önce 1.5 milyon Euro teklif etti. Ancak siyah beyazlılardan olumsuz yanıt gelince rakamı 2.5 milyon Euro’ya yükseltip pazarlığa açık olduklarını bildirdiler.

Beşiktaş’a gelmek için büyük fedakârlık yapmıştı

Beşikltaş yönetimi 2.5 milyon Euro’luk teklifi de, “Burak Yılmaz’ı satmayı düşünmüyoruz” diyerek geri çevirdi. Aynı şekilde siyah beyazlı futbolcu da toplam 10 milyon Euro’ya ulaşan olumsuz yanıt verirken, Lecce yönetiminin transfer için ısrarını sürdürdüğü öğrenildi. İtalyan kulübünün önümüzdeki günlerde Beşiktaş Kulübü ve Burak Yılmaz’a yeni tekliflerle geleceği bildirildi. Devre arasında transfer olduğu siyah beyazlı takıma muazzam bir katkı yapan Burak, 15 maçta 11 gol atıp, 1 asist üretmişti. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş’a gelebilmek için Trabzonspor’dan alacağı 2.1 milyon Euro’dan 450 bin Euro indirim yapmayı kabul etmişti. Beşiktaş, Burak’ın bonservisi için 8.4 milyon TL ödedi.

Kaynak: Hürriyet