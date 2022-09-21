Beşiktaş 'ın ligde peş peşe yaşadığı puan kayıpları sonrasında devreye Başkan Ahmet Nur Çebi girmişti. Başkan, İstanbulspor maçının ardından teknik direktör Valerien Ismael’in Milli ara sebebiyle Almanya’ya ailesinin yanına gitmesi sonrasında sportif direktör Ceyhun Kazancı’yla bir araya gelmişti. Başarılı profesyonelden takımın son durumuyla ilgili olarak rapor isteyen Çebi’ye, genç isimden beklenen yanıt geldi. Kazancı’nın raporundan ön plana çıkan başlıklar şöyle...





Düşüşe geçici olarak bakılıyor

Takım içerisinde bir huzursuzluk yok. Teknik direktör Valerien Ismael ile oyuncuların iletişimi iyi. Çalışma şartları ve ortamı konusunda da bir problem bulunmuyor. Sezona iyi başlanıp liderlik koltuğunun erkenden alınmasına rağmen son 2 mücadelede yaşanan düşüş geçici bir durum. Takımdaki uzun süren sakatlıklar ve son karşılaşmalarda yaşanan bireysel hatalar, istikrarlı futbolun oluşmasını sağlayan 2 temel etken olarak ön plana çıkıyor. Milli arada, tüm futbolcuların sağlıklarına kavuşması bekleniyor. Bireysel hata konusunda da yapılacak özel çalışmalarla bu sorunun da ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Takım, derbiye tam hazır halde çıkıp, yeni bir başlangıç yapma amacında.





Başkan: Ismael’e inanıyorum

Ceyhun Kazancı’dan gelen olumlu raporun ardından Başkan Ahmet NurÇebi’nin de başarılı yöneticiye, “Hocamıza güveniyorum. Kendisine buradaki tek başarı kriterinin şampiyonluk olduğunu anlattım. O da bunun için Beşiktaş’ta olduğunu söyledi. Ona ve takımımıza şampiyonluk için inanıyorum” dediği öğrenildi. Çebi’nin, birkaç gün içinde teknik direktör Valerien Ismael’le de bir araya gelip son durumu Fransız hocayla da değerlendirmesi bekleniyor.

Orhan Yıldırım / FANATİK ÖZEL



