İşte Beşiktaş'taki düşüşün sebepleri! Ceyhun Kazancı, raporu Ahmet Nur Çebi'ye sundu
Ligde son 2 maçtaki düşüş sonrasında harekete geçip Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’dan ayrıntılı bir rapor isteyen Başkan Ahmet Nur Çebi’ye cevap geldi. Kazancı, hazırladığı tabloda düşüşün temel sebeplerini sakatlıklar ve bireysel hatalara bağladı. Kazancı, Milli arada tüm futbolcuların sağlıklarına kavuşacağını ve özel çalışmalarla da bireysel eksiklerin tamir edileceğini belirtti. Başarılı yönetici, Valerien Ismael’in yüzde 100 hazır çıkacakları Fenerbahçe maçıyla yeni bir çıkışa geçeceğine inanıyor.
Beşiktaş 'ın ligde peş peşe yaşadığı puan kayıpları sonrasında devreye Başkan Ahmet Nur Çebi girmişti. Başkan, İstanbulspor maçının ardından teknik direktör Valerien Ismael’in Milli ara sebebiyle Almanya’ya ailesinin yanına gitmesi sonrasında sportif direktör Ceyhun Kazancı’yla bir araya gelmişti. Başarılı profesyonelden takımın son durumuyla ilgili olarak rapor isteyen Çebi’ye, genç isimden beklenen yanıt geldi. Kazancı’nın raporundan ön plana çıkan başlıklar şöyle...
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Düşüşe geçici olarak bakılıyor
Takım içerisinde bir huzursuzluk yok. Teknik direktör Valerien Ismael ile oyuncuların iletişimi iyi. Çalışma şartları ve ortamı konusunda da bir problem bulunmuyor. Sezona iyi başlanıp liderlik koltuğunun erkenden alınmasına rağmen son 2 mücadelede yaşanan düşüş geçici bir durum. Takımdaki uzun süren sakatlıklar ve son karşılaşmalarda yaşanan bireysel hatalar, istikrarlı futbolun oluşmasını sağlayan 2 temel etken olarak ön plana çıkıyor. Milli arada, tüm futbolcuların sağlıklarına kavuşması bekleniyor. Bireysel hata konusunda da yapılacak özel çalışmalarla bu sorunun da ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Takım, derbiye tam hazır halde çıkıp, yeni bir başlangıç yapma amacında.
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Başkan: Ismael’e inanıyorum
Ceyhun Kazancı’dan gelen olumlu raporun ardından Başkan Ahmet NurÇebi’nin de başarılı yöneticiye, “Hocamıza güveniyorum. Kendisine buradaki tek başarı kriterinin şampiyonluk olduğunu anlattım. O da bunun için Beşiktaş’ta olduğunu söyledi. Ona ve takımımıza şampiyonluk için inanıyorum” dediği öğrenildi. Çebi’nin, birkaç gün içinde teknik direktör Valerien Ismael’le de bir araya gelip son durumu Fransız hocayla da değerlendirmesi bekleniyor.
Orhan Yıldırım / FANATİK ÖZEL