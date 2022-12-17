Beşiktaş ’ın sezon başında İngiliz ekibi Burnley’den satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Kara Kartal’da sergilediği başarılı performans sonrasında Hollanda milli takımıyla 2022 Dünya Kupası’na gitmişti. Siyah-Beyazlılar’da 13 maçta 6 gol ve 4 asistle 10 sayıya katkı yapan tecrübeli forvet, Dünya Kupası’nda da 4 müsabakada rakip fileleri 2 kez sarstı.





İngiliz basınından iddia

Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin karşısında attığı 2 golle bir anda yıldızı parlayan Weghorst'un durumu İngiltere bir anda gündem olmuştu. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst'ün Burnley Teknik Direktörü Kompany'nin istemesi durumunda Ocak ayında İngiltere'ye dönebileceği öne sürülmüştü. FLW'nin haberinde; Jay Rodriguez ve Ashley Barnes'ın güvenilmez hale gelmesine neden olan sakatlık sorunları nedeniyle Ocak ayında geri çağırma seçeneği eklendiği belirtilmişti.

Basın toplantısında soruldu

Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany’e, basın toplantısı sırasında Weghorst’un geri dönme ihtimalinin olup olmadığı soruldu. Belçikalı hoca da, “Böyle madde var mı bilmiyorum. Varsa hemen devreye girmesini isteyeceğim” diye karşılık verdi.





‘Sezon sonuna kadar...’

Hollandalı yıldızın Beşiktaş ile yaptığı sözleşmede bu tarz özel madde olup olmadığı konusuna Beşiktaşlı yetkililer şu yanıtı verdi:

“Weghorst’u sezon sonuna kadar kiraladık. Yeni sezon için malumunuz olan 10 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu var. Bunun dışında ara dönemde dönebilir ya da farklı bir özel madde yok. Kendisi ile devam ediyoruz. Sezon sonu ortaya çıkacak olan durum itibari ile sonraki geleceğini birlikte gözden geçireceğiz.”

Saiss: Pişman değilim

Fas formasıyla Dünya Kupası’nda son 4 başarısı yaşayan Beşiktaşlı Romain Saiss, yarı finaldeki Fransa maçında sakatlanması ve sahayı terk etmesiyle ilgili konuştu: Saiss, “Portekiz ile oynadığımız çeyrek final mücadelesinde sakatlanmıştım. Isınma sırasında da ağrım oldu. Ancak kendimi iyi hissettim. Fakat maça başladıktan bir süre sonra yeniden ağrı hissettim. Ama asla oynadığım için pişman değilim. Umarım üçüncülük maçını kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Rosier'e talip var

Teknik direktörlük görevine Şenol Güneş’i getiren Beşiktaş’ta Valentin Rosier’in geleceği merak konusu olurken futbolcu ile ilgili transfer konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Fransa ekiplerinden Lille, Beşiktaş forması giyen Fransız sağ bek oyuncusu Rosier’i gündemine aldı. Futbolcunun menaceri ile de transfer için ilk temas kuruldu. Ancak Beşiktaş Kulübü’ne ise şu an için ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor. Rosier bu sezon Beşiktaş’ta 13 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

Orhan Yıldırım







