Kara Kartal’ın Fransız teknik adamı Valerien Ismael, takımın Avusturya kampına transferlerin büyük bölümünün yetişmesi sebebiyle oldukça mutlu. Geçen sezon görev yaptığı süre boyunca takımdaki özellikle bitiricilik sorununu çözemeyen Ismael; Cenk Tosun, Jackson Muleka ve Wout Weghorst gibi skorer başarısı yüksek oyuncuların takıma kazandırılması sebebiyle keyifli... Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’yla yaptıkları planlama doğrultusunda listesindeki birçok oyuncunun alınmasının ardından takımını özenle yeni sezona hazırlamaya başlayan Ismael, mevcut kadro ve gelecek isimler de düşünüldüğünde kafasında ideal bir 11 oluşturdu.

Rıdvan sürprizi...

Ersin Destanoğlu’na büyük bir teklif olmaması sebebiyle genç kaleciyle yola devam kararı alan Valerien Ismael, kaleyi Ersin’e emanet edecek. Savunmada üçlüyü; Welinton, Saiss ve alınması beklenen yeni sol stoper Emrecan Uzunhan’la kurmayı amaçlayan Ismael, orta saha dörtlüsünde de; Rosier, Gedson, Souza ve Rıdvan’ı düşünüyor. Frankfurt’a transferi bilinmezliğini koruyan genç sol beke artık kadroda tutulacakmış gözüyle bakılıyor. İleri üçlüde sağ önde Rachid Ghezzal’i sahaya sürecek olan Ismael, sol önde, transfer yapılmaması halinde mevcut şartlarda Muleka‘ya bu bölgede forma veerecek. Wout Weghorst’a da en önde forma vermeyi hedefliyor.