Dünya Kupası öncesinde Valerien Ismael ile yollarını ayıran ve sonrasında takımın başına teknik direktör Şenol Güneş'i geçiren Beşiktaş , şampiyonluk için mücadelesini sürdürmek istiyor. Dünya Kupası sebebiyle Süper Lig ’e verilen arada İstanbul’daki ilk hazırlık programının ardından soluğu Antalya’da alan Siyah-Beyazlılar, 12 günü Serik’te geçirdi.





İki yönde etkili

Buradaki çalışmalarda performans olarak diğer isimlerin önüne geçen Gedson Fernandes ve Nathan Redmond, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in gözdeleri oldular. Portekizli futbolcunun orta alanda sorumluluk alıp oyunu her iki yönde çok etkili oynaması dikkat çekti. Radmond ise hücumda sıkıntı yaşanan her iki kanada hareketlilik getirdi.





Özel maçlara yansıdı

Sağ ve solda oynama özelliği olan yıldız oyuncunun istekli futbolu, teknik ekibin yüzünü güldürdü. Güneş, taktik çalışmalarda oyunu bu iki ismin üstüne kurması özel maçlara da yansıdı. Şenol Güneş, bu ikilinin etkisiyle büyük bir çıkış yakalayacaklarına inanıyor.

Tek eksik Ghezzal

Kara Kartal’da tek eksik Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal. Dünya Kupası sonrası çarşamba günü takıma katılacak olan Faslı stoper Romain Saiss’in Gaziantep deplasmanında forma giymesi bekleniyor. Hollandalı forvet Wout Weghorst’un ise yarın akşamki idmanda olacağı belirtildi.

Orhan Yıldırım



