Siyah-Beyazlılar’da 3 kupa kaldıran Ersin Destanoğlu, yeni sezona da Beşiktaş ’ın as kalecisi olarak başlamıştı. Ancak genç eldiven, son 2 mücadelede kaleyi, kendisi gibi özkaynak düzeninden yetişen Emre Bilgin’e kaptırmıştı. Ersin’in son dönemde gözden düşmesi sonrasında sezon sonunda bitecek kontratı ve yeni sözleşme görüşmeleri konusunda çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. FANATİK, hem kulüp hem de oyuncu cephesiyle görüşüp konuya açıklık getirdi. İlk olarak Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, başarılı file bekçisiyle ilgili olarak yapılan temaslarla ilgili olarak konuştu.

‘Emre, geriden oyun kuruyor’

Kazancı, “Ersin konusunda yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmıyor. Ersin’in sözleşme uzatmama gibi bir durumu zaten yok. Hocamız; Emre, geriden iyi oyun kuruyor duye son iki maç tercih etti. Her oyuncuda olduğu gibi hocanın maç maç tercihleri. Ersin ile konuşup görüşüyoruz. Genç, çok beğendiğimiz değer verdiğimiz kalecimiz. Bunlar karşılıklı. Sorun çıkacağını sanmıyorum. Yakında sözleşme uzatmış oluruz“ dedi.

‘Teklifler geldi’

Genç file bekçisinin menaceri Serkan Erok da Kazancı ile örtüşen açıklamada bulundu. Erok, “Ben de Beşiktaş alt yapısından çıkıp futbol oynayan biriyim. Bizim için önce Beşiktaş’ın menfaatleri gelir. Ersin’e şampiyon olduğumuzda ve bu sene de yurt dışından teklifler geldi. Elbette kendisi yurt dışında oynamak istiyor. Bu herkesin hayali. Ancak giderken Beşiktaş’a kazandırmak şartı ile. Bu gün Ersin’e 10 milyon yıllık ücret verip, ‘İmza atma, Ocak’ta bedelsiz imza atma hakkın var’ dense asla bunu yapmaz. Beşiktaş’ın çocuğu. Buralara bu kulüp sayesinde geldi. Daha 21 yaşında. Hedeflerine ulaşır. Tek istediğimiz hakkının verilmesi. Beşiktaş Kulübü ile görüşmelerimiz oluyor karşılıklı istek var. Yedek kalması ile alakalı sorun söz konusu değil. Zira ortada anlaşmazlık yok” sözlerini sarf etti.

FANATİK ÖZEL