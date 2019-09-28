Kendisine gelen tepkiler üzerine görevi bırakacağını açıklayan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte yaptığı görüşmenin ardından kararından vazgeçmişti. Toplantıdan olağanüstü seçim kararı çıkarken, seçimin 13 Ekim’de yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması durumunda 20 Ekim’de gerçekleşeceği ifade edildi. 3 saat süren toplantıda yaşananlara FANATİK ulaştı.

Orman’ın toplantıda, “Ben bu göreve hayatımı koydum. Ailemden, işimden gücümden oldum. Geldiğimiz nokta ise çok farklı. Organize şekilde paralar nerede diye tepki koyuluyor. Bilsem nerede, ben alıp kulübün kasasına koyacağım. Son maçta Burak penaltı atıyor, ‘Hırsız Burak’ ve ‘Yönetim istifa’ diye bağırıyorlar. Belki maçı çevireceğiz o an! Şevkim kırıldı ve bunları hak etmedim” dediği öğrenildi.

‘Bakalım kimler çıkacak’

Bu sözler sonrasında yönetim kurulu üyelerinin, “Özel olarak burada tahrik ve organize işler var. Seçim kararınıza saygımız sonsuz. Ama istifa etmeyin. Bakalım 10 Ekim’e kadar kimler aday olmak için ortaya çıkacak. Ona göre tekrar toplanıp, ortak bir karar alırız. Bizler devam etmenizden yanayız ve hep arkanızdayız” dedikleri ve bu sözler sonrasında Başkan Orman’ın talebi geri çevirmeyerek seçime kadar görevinde kalacağı bildirildi.

Orhan Yıldırım