Beşiktaş'ta Karius ile yolların ayrılmasının ardından kalan 8 haftada kaleye kimin geçeceği büyük merak konusu. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın bu konudaki kararını verdi. Yalçın, U19 takımında forma giyen 1.95 boyundaki Ersin Destanlıoğlu'na şans verecek.

Yasin Sülün Fanatik'e açıklamıştı...

Kısa süre önce Fanatik Instagram hesabında canlı yayına konuk olan Beşiktaş Akademi Direktörü Yasin Sülün "Ersin Destanlıoğlu var kalecimiz mesela. Sergen hocanın kendisiyle ilgili çok iyi düşünceleri mevcut. Ersin'le ilgili hayallerimiz var. Sergen hoca, şu dönem yaşanmasa direkt oynatmayı dahi düşünüyordu" demişti.

Fiziği ve stili Neuer'e benzetiliyor!

Bu sezon U19 takımında 18 maça çıkan 1.95 boyundaki Ersin U19 Milli Takım forması da giriyor. Fiziği ve stiliyle Bayer Munih'in kalecisi Neuer'e benzetilen genç kaleci aynı zamanda Alman kalecinin de hayranı. Beşiktaş'ın genç yıldızı koronvirüs nedeniyle verilen arada Avrupa'nın önemli kalecileri ve özellikle Neuer'in videolarını izliyor.

Sözleşmesi 2023'e kadar uzatılmıştı!

2012 yılında Bayrampaşspor formasıyla Beşiktaş'a karşı Fulya'da maça çıkan Ersin dönemin alt yapı hocaları tarafından beğenilerek Beşiktaş'a kazandırıldı. O dönemden beri Beşiktaş akademide forma giyen Ersin kulübüyle 2017 yılında 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı. Genç ismin bu sezon sonunda sözleşmesi bitiyordu. Beşiktaş büyük gelecek beklediği Ersin'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmıştı.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr



