Beşiktaş adeta Weghorst'la oturup Weghorst'la kalkıyor. Forvet transferi konusunda büyük bir uğraş veren Kartal'da tüm gözler Hollandalı yıldıza çevrilmiş durumda.

SON TEKLİFİNİ İLETTİ

Siyah-Beyazlılar, Burnley'in Premier Lig'den Championship'e düşmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Weghorst'u kadrosuna katabilmek için tüm şartları seferber etmiş durumda. Alınan bilgilere göre Beşiktaş,İngiliz kulübüne 100 bin Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren teklif yaptı. Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Hollanda basını transferde gelinen son durumu paylaştı. '90 min' isimli internet sitesi transferdeki tek pürüzün satın alma opsiyonu konusunda yaşandığını okuyucularına duyurdu. Haberde, Beşiktaş'ın Weghorst'ın sözleşmesine satın alma opsiyonu maddesi koydurmak istediği, İngiliz kulübünün ise opsiyon konusuna sıcak bakmadığı belirtildi.

GERİ ALMAK İSTİYORLAR!

Burnley'ın önümüzdeki sezon yeniden Premier Lig'e yükselmesi durumunda tecrübeli golcüyü yeniden kadroya çağırma düşüncesi olduğu ifade ediliyor. Hollanda basınına göre Beşiktaş ve Weghorst arasındaki görüşmeler ise olumlu şekilde ilerliyor.

İNGİLTERE'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Wolfsburg'da yakaladığı müthiş çıkış sonrası Hollanda Milli Takımı'na yükselen ve Euro 2020'de forma giyen Wout Weghorst, İngiltere'de ise aradığını bulamadı. (Takvim)