Ara transfer dönemi açılmadan kadrodan göndereceği oyuncularla ilgili geniş bir çalışma başlatan Beşiktaş Yönetimi bir yandan da teklif alan isimlerin durumunu masaya yatırıyor. Siyah- beyazlı yönetim, Fransız ekibi Monaco’nun listesinde olan Domagoj Vida için Fransız kulübünden resmi teklif bekliyor.

Fulham ve bazı Çin kulüplerinin de hedefinde olduğu iddia edilen Vida’yı, Gary Medel gibi ciddi bir bonservis karşılığında satmayı düşünmeyen Beşiktaş Yönetimi, bu futbolcu için acele etmeyecek. Yaz transfer döneminde de Hırvat oyuncuyu gelen teklifler karşısında satmayan siyah-beyazlılar yine aynı stratejiyi uygulayacak.

Beşiktaş Yönetimi ayrıca hem Medel’i hem de Vida’yı bonservis rakamlarının yüksek olması durumunda aynı anda satmaya da sıcak bakıyor. Siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyetin, kadroda böylesine bir köklü değişikliğin bazı riskler oluşturabileceği konusunda da hem fikir oldukları bildirildi. Gelecek tekliflerin satış konusunda belirleyici olduğu ifade edildi. (Skorer)