Gösterilen istikrarsız performanstan memnun olmayan yönetim ve teknik heyet takımın gidişatıyla ilgili yaptığı ön görüşmede, Ocak ayında kaleci ve forvet transferinin şart olduğuna kanaat getirmişti. Bu durumda ortak bir liste hazırlanırken, golcü adayları arasında sezon başında da gündeme gelen Mario Mandzukic, Mario Balotelli ve Cenk Tosun yer almıştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Siyah-Beyazlı taraftarların sevgilisi Cenk Tosun listenin zirvesine yerleşti.

En cazip isim

Siyah-Beyazlılar’da iki şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki oyuncu, 22.5 milyon Euro’luk rekor bedelle Everton’a transfer olmuştu. Yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalan Milli oyuncu, İngiliz ekibinde forma bulmakta zorlanıyor. Bunu fırsat bilen Beşiktaş da ligi ve kulübü tanıması sebebiyle golcü oyuncuyu kiralık olarak listesine yazmıştı. Maliyet göz önünde bulundurulduğunda en cazip isim olan Cenk için Everton cephesi de form tutması adına kiralık transferine sıcak bakıyor.

‘Balotelli için risk almam’

İnter, Manchester City, Milan ve Liverpool maceralarının ardından düşüşte olan bir kariyer... Nice, Marsilya ve son olarak Brescia’da ter döken Mario Balotellli yeniden kendisini ispat etmek istiyor. Bu doğrultuda sezon başında Kara Kartal’la görüşen İtalyan yıldız, teknik direktör Sergen Yalçın’dan veto yemişti. Genç hoca, "Balotelli transferine onay vermedim. Yüksek maliyetli oyuncu için bu riski almam" demişti. Yalçın’ın, Balotelli hakkında fikirlerinin pek değişmediği vurgulandı.

Sezon başında anlaşamadılar

Bayern Münih, Juventus ve Atletico Madrid gibi devlerde forma giyen Hırvat golcü son olarak Katar ekibi Al Duhail’de görev yaptı. Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki futbolcuyla sezon başında uzun süre çok ciddi görüşmeler yapılmış ancak mali konularda anlaşma sağlanamamıştı. Tecrübeli golcünün yüksek maliyeti nedeniyle transferi Ocak ayında da zor görünüyor. Ancak yönetimin, yine de başarılı futbolcuyla pazarlıklar yapacağı da gelen haberler arasında.