Süper Lig'de ilk 16 haftada istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş ara transfer için kolları sıvadı... Siyah-Beyazlı yönetimin özellikle forvet transferi için büyük çaba gösterdiği ve Burak Yılmaz için Trabzonspor'la masaya oturacağı öğrenildi. Yönetim Burak'ın yanı sıra kaleci Onur için de teklifte bulunacak.

TRABZON'UN CEVABI BEKLENECEK

Trabzonspor Yönetimi'nin vereceği cevap olumsuz olursa Beşiktaş B Planı'nı devreye sokarak yabancı forvet arayışına yönelecek. Ancak Burak Yılmaz'ın transferinin olumlu sonuçlanması bekleniyor.

ORKUN BEŞİKTAŞ'I ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş Yönetimi'nin listesinde yer alan başka bir isim de Orkun Kökçü. Feyenoord forması giyen gurbetçi starın da Beşiktaş'ta oynamak istemesi yönetimin elini güçlendirdi. Orkun için teklif yapılacak.

EMRE KILINÇ DA GÜNDEMDE

Yönetimin listesindeki bir diğer ismin Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Emre Kılınç olduğu ortaya çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 4 gol attı. Emre'yi özellikle Şenol Güneş'in çok istediği belirlendi.

Kaynak: Takvim