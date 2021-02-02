Premier Lig ekibi Everton’dan sezon sonuna kadar kiralanan Cenk Tosun, önceki gece İngiltere’den İstanbul’a gelmişti. Eşi Ece ve çocukları Arden Cenk ve Alin’le birlikte Türkiye’ye gelen Milli golcü, yolculuğunun ardından basın mensuplarına, “Gaziantepspor’dan Beşiktaş’a geldiğimde duyduğum heyecanın ayrısını yaşıyorum şu anda. Dört gözle takım arkadaşlarımla buluşup bu şanlı formayı yine terletmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı. Beşiktaş taraftarını çok özlediğini de sözlerine ekleyen Cenk, “Yuvama, evime döndüm sonuçta. Ben çok heyecanlıyım ve onlar da heyecanlı olsun. Kuşkuları olmasın her zaman sahada yüzde 100’ümü vereceğimin sözünü veriyorum” açıklamasını yaptı.

Antalya maçını kaçırıyor

İngiltere’den gelmesi sebebiyle 5 günlük bir karantina süreci geçirecek olan Cenk Tosun, bundan dolayı Kara Kartal’ın yarın Antalyaspor’la oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek. Tecrübeli futbolcunun, pazar günkü Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte Beşiktaş’taki ikinci dönemine başlaması bekleniyor. Everton’da yarım dönemde 1 milyon 250 bin Euro kazanan başarılı futbolcu, CSKA Moskova aynı ücreti vermesine rağmen maaşında 150 bin Euro indirim yapıp Kara Kartal’a imza atmıştı.

Yabancı kotası açıldı ama...

Forvet takviyesi için Mario Mandzukic ve Hulk isimleri üzerinde yoğunlaşmalarının ardından finalde Cenk Tosun’u alan Kara Kartal, yabancı kotasında yer açıldığı için transferin son saatlerinde stoper hamlesi için harekete geçmişti. Bu doğrultuda Bundesliga ekibi Leverkusen’den Tin Jedvaj’ı kiralamak için girişimlerde bulunan yönetim, Almanya temsilcisinin zorunlu satın alma opsiyonu konusunda diretmesi sebebiyle bu oyuncudan vazgeçti ve dönemi tamamladı.