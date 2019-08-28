Teknik direktör Abdullah Avcı’nın isteği doğrultusunda ön libero hattına yeni bir isim kazandırmak için uzun süredir çaba sarf eden Siyah-Beyazlılar, aradığı oyuncuyu Fransa’dan buldu. Kara Kartal, Fransa Lig 1 ekibi Lille’in 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Thiago Maia için uzun süredir yaptığı girişimlerde mutlu sona ulaştı. Lig 1 ekibinin 2 yıl önce Brezilya temsilcisi Santos’tan 14 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı başarılı oyuncuyu kiralamak için Lille’le yapılan görüşmelerden olumlu geri dönüş alan Beşiktaş Yönetimi, futbolcunun menaceriyle de el sıkıştı.

Ali Naibi imzayı atacak

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi’nin, Fransa’ya giderek sözlü anlaşmayı imzaya dökmesinin ardından transfer sürecinin tamamlanması bekleniyor. Lille formasıyla 3 sezonda 44’ü ilk 11’de olmak üzere 66 karşılaşmada süre alan Thiago Maia, ön libero hattına ek olarak orta sahada da forma giyebiliyor. Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katması beklenen Siyah-Beyazlılar’ın, oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonu ekleyeceği de bildirildi. Resmi rakamların, imzaların atılmasının ardından açıklanacağı belirtildi.

Gökmen Özcan

Mini Yorum

Merkezin yeni sahibi

Thiago Maia, Bielsa’nın hayata geçirdiği Lille projesinin en pahalı transferi olarak Avrupa’ya ayak basmıştı. Santos’tan 14 milyon Euro’ya alınan 97 doğumlu Maia’nın ekmeğini yemek Bielsa’ya nasip olmadı. Aynı dönem alınan 92’li Thiago Mendes tecrübesiyle Maia’nın önüne geçti. Avcı’nın Medel’i gönderip Maia’yı almasının sebebi hızlı bir pas takımı kurmak. Medel’e kimse kötü oyuncu diyemez ama Atiba’nın yaşını küçültme şansı olmadığına göre Beşiktaş’ın yeni düzende Maia’nın oyun kuruculuğuna ihtiyacı vardı. Maia merkezde oynayıp faulsüz top kazanan, öne doğru oyunda Medel’in yapamadığını yapabilen iyi bir pas oyuncusu. Beşiktaş, 2016 Olimpiyatlarında Brezilya U23 takımında yer alan ve halen potansiyelini koruyan, Atiba’nın rolünü üstlenecek kaliteli bir merkez oyuncusu aldı.