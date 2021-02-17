Siyah-Beyazlılar’da teknik adamlık koltuğuna geçen sezonun Ocak ayında oturan Sergen Yalçın, 1,5 yıllık imza atmıştı. Tecrübeli hoca, Süper Lig’de 7. sırada aldığı takımı sezon sonunda üçüncülüğe taşıyarak önemli bir başarı elde etmişti. Yeni dönemde de etkisini sürdüren Yalçın, takımını Süper Lig’de ilk yarının lideri yapmıştı. Şu anda da ligin gizli lideri konumunda bulunan takımın yakaladığı önemli ivmenin en temel etkeni olan 48 yaşındaki teknik adamla, yeni sözleşme imzalanacak. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bir TV programında, “Sergen hocamızdan çok memnunuz. Ne zaman isterse sözleşme uzatırız” sözlerine, Yalçın’dan, “Başkan ve yöneticilerin her röportajda hocamız ne kadar isterse devam edebilir açıklaması beni rahatsız ediyor. Kontratlar böyle yapılmıyor” cevabı gelmesi sonrasında yönetim, bu konuyu çözmek için harekete geçti.

Mevcut maaşı 7 milyon TL

Bu doğrultuda tecrübeli teknik adamın yıllık 7 milyon TL olan maaşı, 10 milyon TL’ye çıkarılarak 2 senelik daha sözleşme yenilenmesi bekleniyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın, bu hafta konuyla ilgili olarak biraraya gelip anlaşmaya varması planlanıyor. Böylelikle son dönemde çok ön planda bulunan sözleşme konusunu kapatmayı isteyen yönetim, Sergen hocanın tamamen takıma odaklanmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Orhan Yıldırım