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İşte Beşiktaş'ın Rosier teklifi!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon beğenilen isimlerinden birisi olan ve yeni sezon için de kadrosunda görmek istediği sağ bek oyuncusu Valentin Rosier için yaptığı teklif ortaya çıktı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 08:42 Son Güncelleme:
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İşte Beşiktaş'ın Rosier teklifi!

Geçtığımiz sezon sağ bekteki futboluyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Valentin Rosier'le devam etmek isteyen Beşiktaş, oyuncunun kulübü Sporting'e, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi götürdü.

Fransız futbolcuya karşılık 1 milyon Euro kiralama bedeli ve opsiyon için de 3 milyon Euro önerildi. Toplamda 4 milyon Euro'yu bulan teklif üzerinden pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

Savunmadaki başarılı oyunu kadar, hücuma da katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, 37 maçta 3 gol atıp, 6 asist yaptı.


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