Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında Portekiz ekibi Sporting’ten kiraladığı Valentin Rosier, Beşiktaş formasıyla kısa sürede ortaya koyduğu etkili futbolla taraflı tarafsız herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Başarılı sağ bek, istikrarlı görüntüsüne ek olarak Kara Kartal’da 10 maça çıkıp 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koymuştu. Yıldız ismin takıma katkısını göz önünde bulundurarak çalışma başlatan yönetimin, 24 yaşındaki futbolcu için izleyeceği yol haritası belli oldu. Beşiktaş Yönetimi, kulübü Sporting’le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rosier’i 1 yıl daha kiralama kararı aldı. Bu doğrultuda Fransız futbolcu için kulübüyle görüşmelere başlayan Siyah-Beyazlılar, ara transfer dönemi içinde istediğini almayı hedefliyor. Kara Kartal, deneyimli ismin bonservisi için Sporting’in 5 milyon Euro istemesi sebebiyle oyuncusunu tekrar kiralamayı istiyor.

Beşiktaş’la çok mutlu...

Sporting’te düzenli olarak forma giymemesi sebebiyle mutsuz olan Valentin Rosier, Beşiktaş’ta ilk 11 oyuncusu olarak görev yapması sebebiyle mutlu. Vincent Aboubakar, Kevin N’Koudou, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal gibi ana dili Fransızca olan futbolcularla da çok iyi bir uyum yakalayan tecrübeli sağ bek, Beşiktaş’ta oynamaktan ve İstanbul’da yaşamaktan dolayı memnun... Bu konudaki düşüncelerini sık sık teknik ekip ve yönetimle paylaşan Rosier, kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeye sıcak bakıyor.

Gökmen Özcan