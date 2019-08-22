İşte Beşiktaş'ın muhtemel Göztepe 11'i

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk edecek.

22 Ağustos 2019, Perşembe 11:44
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İşte Beşiktaş'ın muhtemel Göztepe 11'i

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor'a mağlup olan Beşiktaş, 2. haftada sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

Beşiktaş: Karius - Gökhan, Medel, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Lens (Quaresma), Güven

SAKAT: Burak Yılmaz, Enzo Roco, Atiba Hutchinson, Domogoj Vida*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C - 875 TL, VOLVO 1903 B - D - 825, VOLVO 1903 A - E - 750, VIP - 750, 1. Kategori - 265 TL, 2. Kategori - 250, 3. Kategori - 225 TL, 4. Kategori - 215 TL, 5. Kategori - 180, 6. Kategori - 165 TL; 7. Kategori - 110 TL, 8. Kategori - 100 TL, Misafir - 100

Göztepe: Beto - Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Castro, Deniz, Serdar, Yasin, Eren

SAKAT: Cameron Jerome 

CEZALI: Yok

DHA


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