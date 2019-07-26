Adriano'nun takımdan ayrılmasının ardından sol bek arayışlarına geçen Beşiktaş'ın Brezilya ligi ekiplerinden Flamengo'da forma giyen Perulu futbolcu Miguel Trauco'yla ilgilendiği iddia ediliyordu. Oyuncunun ülkesinde yayım yapan Diario Voces gazetesi ise bugün konuyla ilgili olarak gündem yaratan bir iddia ortaya attı.

Gazete, Siyah Beyazlı yönetimin sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Flamengo'ya 1 milyon euro önerdiğini bulunduğunu ileri sürdü. Haberde Brezilya kulübünün bu teklife vereceği yanıtınsa Trauco'nun peşindeki bir başka takım olan Saint-Etienne'den gelecek teklife göre şekilleneceği kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler