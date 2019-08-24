Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından golcü arayışlarına geçen Beşiktaş'ta transfer gündemine gelen son isim, Chelsea'de rezerv takıma gönderilen Belçikalı santrfor Michy Batshuayi olmuştu. Ada basınından 25 yaşındaki yıldız isimle ilgili gelen son haber ise Siyah Beyazlı taraftarları bir hayli üzecek cinsten.

Turkish Football adlı internet sitesi, kulübe yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde Beşiktaş'ın golcü futbolcunun transferinden vazgeçtiğini duyurdu. Karara gerekçe olaraksa Chelsea'nin Batshuayi'yi kiralık değil, bonservisiyle göndermek istemesi ve oyuncunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmaması gösterildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler