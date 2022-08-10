Koray Günter için Hellas Verona ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştiren Beşiktaş , 3.5 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan oyuncu için İtalyan kulübünden '2 milyon Euro'ya olur' yanıtını aldı. Siyah-beyazlılar, 1.5 milyon Euro'nun biraz altındaki teklifi yazıya döktü. İki taraf arasında yapılan görüşmelerin yapıcı geçtiği, Verona ile 1 yıl sözleşmesi kalan 27 yaşındaki stoperin transferinin hafta içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.

SAİSS-KORAY TANDEMİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Valerien İsmael'in daha önce 3'lü sistem için önerilen ve bu sisteme alışkın olan oyuncuya sıcak bakmadığı ancak yerli kuralı konusunda yaşanan sıkıntı nedeniyle fikirlerinde değişikliğe gittiği kaydedildi. Saiss ile Koray tandemi düşünen siyah-beyazlı idareciler, böylelikle kale mevkisi dışında ideal 11 için en azından stoper hattında ikinci yerliyi çözmüş olacak.

BONSERVİSİ WELINTON'DAN

Koray için ödenecek rakamın kaynağı Welinton olacak. Brezilyalı futbolcu, Al-İttifak ile prensipte anlaştı. Siyahbeyazlılar Suudi Arabistan'dan gelen 1 milyon Euro bonservis teklifine karşılık 1.5 milyon Euro talep etmişti.

Koray Günter kimdir?

Koray Günter, Türk asıllı Alman futbolcudur. Almanya’nın Höxter kentinde dünyaya gelmiştir. Günter, futbolla Almanya’da tanıştı. Borussia Dortmund altyapısından yetişen genç stoper, 2014-2018 yılları arasında Galatasaray 'da forma giydi. Günter 2022 tarihi itibariyle 28 yaşında bulunuyor. Yetenekli futbolcu, ilk kez 7 yaşında futbolla tanışmıştı.

Profesyonel kariyeri

Borussia Dortmund (2013 – 2014 sezonu)

Günter, profesyonel futbol kariyerine Borussia Dortmund ile geçiş yaptı. Burada bir sezon boyunca oynadı. Toplamda sadece bir maça çıkma şansı buldu.

Galatasaray (2013-2014 sezonu ve 2018 – 2019 sezonu arası),

Koray Günter, aynı sezonda Galatasaray’a geçti. Burada 2019 yılına kadar forma terletti. Günter, Galatasaray’da oynadığı süre boyunca 28 maça çıktı. Bu süre boyunca hiç gol atamadı.

Genoa (2018-2019 sezonu ve 2019-2020 sezonu)

Günter, 4 senenin sonunda bir İtalyan takımı olan Genoa’ya transfer oldu.

Hellas Verona (İlk Kiralık Sezonu / 2019-2020)

Futbolcu, Genoa tarafından Hellas Verona’ya kiralık olarak gönderildi. Bir Verona kulübü olan bu takımda 22 maça çıktı. Hiç gol kaydedemedi.

Hellas Verona (2020 – 2021 sezonu / devam)

Genoa, futbolcuyu bu kez Hellas Verona’ya transfer olarak gönderdi. Koray'ın bonservisi hala Verona'da.