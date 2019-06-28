Beşiktaş’ın Kagawa aşkı bitmiyor. Başkan Fikret Orman, yöneticiler ve yeni teknik direktör Abdullah Avcı da onu takımda görmek istiyor.

Geçen sezonun ikinci yarısında siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Japon yıldız için Avcı’nın “Faydalanmak isterim” demesi üzerine gaza basıldı. Tecrübeli futbolcunun bu defa bonservisi alınmak isteniyor. Kagawa’nın transferinde önemli rol oynayan Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Yücel, tecrübeli futbolcu için kıtaları aşarak Japonya’ya gitti. Hüseyin Yücel’i Osaka şehrinde karşısında görünce çok etkilenen Shinji Kagawa bir anda İspanya hayallerini unuttu. Borussia Dortmund’la sözleşmesi bir yıl daha devam eden ve La Liga’da kulüp arayan yıldız oyuncu, umduğunu bulamayınca tatili için Japonya’ya dönmüştü.

Sponsor ödeyecek

Hüseyin Yücel’i evinde misafir eden Kagawa, Beşiktaş’tan çok cazip bir teklif aldı. Geride kalan sezonun ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş’ın bir yıllığına kiraladığı Japon yıldız, altı ay için 1,1 milyon avroya siyah-beyazlı formayı giymişti. Beşiktaş bu defa ilk sezonluk ücreti 2,4 milyon avro olmak üzere üç yıllık teklifini Hüseyin Yücel’le birlikte Kagawa’ya iletti. Kendisine gösterilen bu ilgiden dolayı çok mutlu olan dünyaca ünlü Japon yıldız, menajeriyle yapacağı değerlendirmede diğer teklifleri de masaya yatırdıktan sonra cevabını vereceğini bildirdi. Öte yandan Başkan Fikret Orman da Kagawa’nın 5 milyon avroluk bonservisini karşılamak için Türkiye’de faaliyet gösteren Uzak Doğu şirketleriyle temasa geçmiş durumda. (Türkiye Gazetesi)