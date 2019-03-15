Siyah-beyazlı kulübü Japon pazarına sokmak için bu ülkeye çıkarma yapan Başkan Fikret Orman, yakın zamanda Borussia Dortmund yöneticileriyle de bir araya gelecek. Shinji Kagawa’nın bonservisini alarak 2-3 yıllık sözleşme imzalatmak isteyen yönetim, transfer bütçesinden önemli bir miktarı yetenekli oyuncu için harcamayı planlıyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş Yönetimi, Shinji Kagawa’nın tapusunu almak istiyor. Siyah-beyazlılar, Kagawa’nın bonservis bedelini çözmek için Japonya’dan sonra Almanya’nın yolunu tutacak.

Beşiktaş’ı Japon pazarına sokmak için bu ülkeye çıkarma yapan Başkan Fikret Orman, yakın zamanda Borussia Dortmund Kulübü yöneticileriyle de bir araya gelecek. Kartal’a devre arasında kiralık olarak gelen ve attığı gollerle kısa sürede tribünlerin sevgisini kazanan Japon yıldızın bonservisini almak için kolları sıvayan yönetim, sezon bitmeden bu transferi noktalamaya çalışacak.

Geçmişte ayak bileğinden geçirdiği iki sakatlığa rağmen Kagawa’nın hamle oyuncusu olarak çok katkı sağlayacağını düşünen siyah-beyazlı yönetim, bu nedenle 29 yaşındaki yetenekli oyuncuyu 2-3 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlamayı hedefliyor. Kadrosundaki birçok yabancı ile sezon sonu yollarını ayırarak yeni bir kadro yapılanmasının içine girecek olan siyah-beyazlılar; Ljajic, Kagawa, Mirin ve Lens gibi isimlerle yoluna devam etmeyi planlıyor.

Ljajic ile Kagawa’yı Burak Yılmaz’ın arkasında oynatacak bir kurguyu planlayan Beşiktaş Yönetimi, yaz transfer bütçesinin önemli kısmını bu iki oyuncuya harcayacak. Beşiktaş’a geldiği için çok mutlu olduğunu gizlemeyen Kagawa’nın da, siyah-beyazlı takımda kalmaya sıcak baktığı vurgulandı. Borussia Dortmund ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan yetenekli futbolcunun, Almanya’ya dönmeyi düşünmediği aktarıldı. (Skorer)