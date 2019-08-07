Siyah-Beyazlılar’da savunma operasyonu devam ediyor... Sessiz sedasız yürütülen görüşmelerin ardından Villarreal’in stoperi Victor Ruiz’i bitiren Beşiktaş’ın gündemindeki sol beke FANATİK ulaştı: Pedro Rebocho... Guingamp forması giyen 24 yaşındaki başarılı futbolcu, geçen sezon takımı küme düşmesine rağmen Ligue 1’de oldukça iyi bir performans gösterdi. 38 haftalık maratonun 36 maçında sahada olan Rebocho, yaptığı 8 asistle dikkat çekti. Portekizli yıldız, lig kupası ve Fransa Kupası’nda ise görev yaptığı 7 karşılaşmada, 4 kez gol pası verdi.

Ayrılmak istiyor

Uzun süredir hem oyuncuyla hem de Fransız ekibiyle temasta olan Beşiktaş Yönetimi, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu işi bitirmeyi hedefliyor. Kıran kırana pazarlıklar devam ederken, Rebocho’nun kariyerine Ligue 2’de devam etmek istememesi görüşmelerde Kartal’ın elini güçlendiriyor.

Teknik ekip de çok istiyor

Caner Erkin’in kamptaki görüntüsü ve hazırlık maçlarındaki performansı beklentilerin altında kalırken, teknik direktör Abdullah Avcı, Adriano’nun ayrılmasını da göz önünde bulundurarak sol beke mutlaka bir transfer istemişti. Avcı’nın, Pedro Rebocho ismini uzun süredir ekibine takip ettirdiği ve bu transferde oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi. Transferlerde geç kalan Başkan Fikret Orman ve kurmayları da lig başlamadan hocanın bu isteğini yerine getirmeyi hedefliyor.

Fanatik Özel / Safa Can Konuksever