Başkan Ahmet Nur Çebi dün yönetimiyle gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktör Abdullah Avcı’nın durumunu masaya yatırdı.

Kötü sonuçların nedenlerini sorgulayan Çebi’nin, Göztepe ile pazar günü oynanacak maçta da puan kaybedilmesi halinde deneyimli hocayla yolları ayırmayı planladığı aktarıldı.

İLK ADAY TAYFUN KORKUT

Kartal’ın hedefindeki ilk ismin Tayfun Korkut olduğu vurgulandı.

Vodafone Park’ta Demir Grup Sivasspor’a yenilerek şampiyonluk yarışında liderin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş’ın, TFF 1. Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a iki maçta da kaybedip, Ziraat Türkiye Kupası’na çeyrek finali göremeden veda etmesi tüm gözlerin Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya çevrilmesine neden oldu.

Siyah-beyazlı tribünlerin istifaya çağırdıkları Avcı, Erzurumspor’a 3-2 yenilerek kupaya havlu attıkları maçtan sonra yönetim kurulu ile bir görüşme yapacaklarını ifade etmişti.

Acil eylem planı

Yönetim kurulu dün öğle saatlerinde Ahmet Nur Çebi başkanlığında Vodafone Park’ta bir araya geldi. Başkan Çebi ve yöneticiler üst üste alınan kötü sonuçları masaya yatırarak çözüm önerilerini kendi aralarında tartışmaya açtı. Yapılan toplantıda radikal önlemlerin en kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda görüş birliğine varıldığı aktarıldı.

Toplantının ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ve bazı yöneticiler BJK Nevzat Demir Tesisleri’ne geçip teknik direktör Abdullah Avcı ile biraraya gelmeyi planlamıştı. Ancak toplantının uzun sürmesi ve Futboldan Sorumlu Erdal Torunoğulları’nın yurt dışında olması nedeniyle görüşme gerçekleşmedi.

Son bir şans verilecek

Siyah-beyazlı yönetimin, Abdullah Avcı ile ilgili karar vermek için Göztepe ile pazar günü İzmir’de oynanacak maçı beklediği öğrenildi. Avcı’ya son bir şans vermeyi düşünen yönetimin puan kaybı halinde deneyimli hocayla yolları ayırmanın hesaplarını yaptığı ileri sürüldü.

Beşiktaş Yönetimi’nin Abdullah Avcı’nın yerine göreve getirmeyi düşündüğü ismin ise Tayfun Korkut olduğu iddia edildi. 2004-2006 döneminde Beşiktaş forması giyen, teknik direktörlük kariyerinde ise Alman ekipleri Hannover, Kaiserslautern, Leverkusen ve Stuttgart’ı çalıştıran Korkut’un, siyah-beyazlı yönetimin listesindeki ilk aday olduğu kaydedildi.

2022’ye kadar sözleşmesi var

Eski başkan Fikret Orman tarafından göreve getirilen Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, Beşiktaş ile Haziran 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Siyah-beyazlı kulüp, 56 yaşındaki Avcı’ya yıllık 12 milyon lira ödüyor. Deneyimli teknik adam, A Milli Takım’ı çalıştırdığı dönemde de Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Lirası üzerinden sözleşme imzalamıştı.

27 maçta 13 yenilgi

Beşiktaş, Abdullah Avcı yönetiminde hedeflediği büyük başarıların çok uzağında kaldı. Avcı idaresinde üç kulvarda 27 maça çıkan siyah-beyazlı takım, 11 galibiyet ve 3 beraberlik alırken tam 13 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi’nin ardından Ziraat Türkiye Kupası’na veda eden Kartal, Süper Lig’de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 30 puan topladı. (Skorer)