Ara transfer döneminde kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle takviye etmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, yaklaşık 2 hafta Mario Mandzukic transferini bitirmek için uğraşmıştı. Hırvat golcüyle yapılan pazarlıklarda son olarak 1 milyon Euro garanti ücret artı bonus önerisinde bulunan yönetim, 34 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye yaklaşmışken devreye giren Milan, işi bitirdi. Tecrübeli futbolcuya yarım dönem için 1.5 milyon Euro garanti para artı 1 yıllık da opsiyonlu kontrat öneren İtalyan temsilcisi, Mandzukic’i kaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda golcü transferinde diğer isimlere yoğunlaşan yönetim, son olarak dünyaca ünlü Brezilyalı süperstar Hulk’u radarına aldı.

Araplar da peşinde ama...

Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG’te forma giyen ve Ocak ayı itibarıyla boşa çıkan 34 yaşındaki golcüyle görüşmelere başlayan yönetim, temaslarda önemli aşama kaydetti. Mandzukic’e yaptığı gibi Hulk’a da 1 milyon Euro garanti ve şampiyonluk bonusu içeren bir öneri sunan Kara Kartal, tecrübeli futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor. Şu anda ülkesi Brezilya’da tatilde bulunan yıldız oyuncunun, kendisine Arap ülkelerinden yüksek maaşlı teklifler olmasına rağmen kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği bildirildi.









Porto da istiyor

Başarılı futbolcuyla Beşiktaş’ın dışında en ciddi olarak ilgilenen kulübün Portekiz devi Porto olduğu bildirildi. Hulk, hem forvet hem de sağ kanat hattında etkili olması sebebiyle Beşiktaş’ın hedefleri arasında bir numarada yer alıyor. Daha önceki Rusya ve Çin maceralarında getirisi yüksek sözleşmelere imza atan 1,80’lik futbolcunun bundan dolayı ekonomik olarak büyük bir beklentisinin bulunmadığı ve bir Avrupa kulübünde şampiyonluk yaşamayı istediği ifade edildi.

Gökmen Özcan