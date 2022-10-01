Spor Toto Süper Lig’de yarın akşam Fenerbahçe ’yi konuk edecek olan Kara Kartal’da teknik direktör Valerien Ismael, kadroyu şekillendirmeye başladı. Fransız çalıştırıcı, ligde peş peşe yaşanan 2 puan kaybı sonrasında Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılıp negatif tabloyu değiştirmeyi hedefliyor. Sakatlıktan dönen isimler sebebiyle hemen hemen tam kadroyla dev mücadeleye çıkmaya hazırlanan Ismael, son anda Kevin N’Koudou şoku yaşasa da Fransız kanat oyuncusu ve Atiba Hutchinson dışında tüm oyuncularından Sarı-Lacivertliler karşısında yararlanabilecek. İşte Ismael’in yarın akşam Vodafone Park’ta görevlendirmeyi planladığı 11...

Ersin Destanoğlu

Yeni kontrat için kulüple anlaştı. Aylık 15 bin TL olan maaşı, 4 yıllık anlaşmayla sezonluk 700 bin Euro’ya çıkacak. Mental olarak düşüşünün temel sebebi olan konu, milli arada kapandı. Bu yüzden tam konsantre olarak derbide sahada olacak.

Valentin Rosier

Fransız sağ bek, takımın banko ismi konumunda. Derbi karşılaşmalarının atmosferlerine alışık olan tecrübeli futbolcu, sık sık rakip yarı alanına yapacağı bindirmelerle Fenerbahçe savunmasını yıpratıp takım arkadaşlarına pozisyon yaratmaya çalışacak.

Tayyip Talha Sanuç

Transfer döneminin son saatlerinde kadroya katılan Tayyip Talha Sanuç, milli arada güç depoladı. Teknik direktör Valerien Ismael’i etkili görüntüsüyle mutlu eden genç stoper, yarınki derbi öncesinde rekabette Necip Uysal’ın önünde bulunuyor.

Romain Saiss

Beşiktaş ’ın savunma hattındaki sigortası... Premier Lig’deki uzun yıllara dayanan kariyerinde böylesine önemli karşılaşmalarda çok sık görev yaptı. Tecrübesiyle Fenerbahçe’nin formda hücum hattına geçit vermemeye çalışacak.

Arthur Masuaku

Demokratik Kongolu sol bek, savunmadaki etkili performansına ek olarak hücuma yaptığı etkili bindirmelerle dikkat çekiyor. Takım arkadaşlarına pozisyon yaratması sonrası hızlıca görev bölgesine dönen Masuaku, derbide de bu özelliğini kullanacak.

Salih Uçan

Beşiktaş orta sahasının dinamosu konumunda bulunan Salih Uçan, Beşiktaş formasıyla yükseliş trendinde... A Milli kadroya seçilmemesi sonrası hırslı görüntüsünü derbide performansına yansıtıp etkili futboluyla, ‘mesaj’ vermeyi planlıyor.

Josef de Souza

Siyah-Beyazlı takımın sigortası... Savunma ve hücum arasında köprü olacak. Rakibin merkezden gelen ataklarını ilk karşılama görevi onda... Hücum hattına da zaman zaman açılıp yapacağı sert vuruşlarla skor kovalama görevi de kendisine verildi...

Dele Alli

Sakatlığını atlatması sonrasında idman eksiğini kısa sürede kapatan Dele Alli, derbiye yüzde 100 hazır... Beşiktaş’ın hücum organizasyonlarını başarılı bir şekilde yönetip Kara Kartal’a maç başlar başlamaz skor üstünlüğünü sağlamaya çalışacak.

Jackson Muleka

Rachid Ghezzal’ın idman eksiği bulunması ve teknik direktör Valerien Ismael’in onu ikinci yarıda kullanmaya sıcak bakması sebebiyle forma yine Muleka’da olacak. Sık sık rakip ceza alanına inip bitirici vuruşlarıyla gol bulmayı deneyecek.

Nathan Redmond

Hafta içinde elinin kırılması onu durdurmadı... Sadece 2 idman kaçıran yıldız kanat oyuncusu, derbide görev başında olacak. Özel bir sargıyla dev mücadelede N’Koudou’nun yerine süre alacak olan Redmond, Türkiye’deki ilk derbisinde fark yaratacak.

Wout Weghorst

Kartal’da 7 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyarak 7 sayıya katkı sağlayan Hollandalı, hücum hattında kritik isim olacak. Valerien Ismael, bu maç özelinde Weghorst’tan asiste yönelik değil gole yönelik oynamasını istedi.