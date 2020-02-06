İşte Beşiktaş’ın Gaziantep karşısındaki hücum dörtlüsü

Beşiktaş’ın transferin son gününde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş formasını giymek için gün sayıyor...

32 yaşındaki yıldız, Kara Kartal’ın Süper Lig’de cumartesi günü Gaziantep’le oynayacağı mücadelede görev yapmayı planlıyor...

Bu karşılaşma öncesinde yapılan takım çalışmalarında ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Ganalı yıldızı ilk etapta Gaziantep karşılaşmasında yedek kulübesinde görevlendirmeyi planlayan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, oyuncunun idman performansı ve görev için istekli olması sonrasında kararını değiştirdiği kaydedildi.

Skor üretmeye yatkın...

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın, Gaziantep’le Vodafone Park’ta oynayacakları mücadelede yıldız futbolcuyu, Burak Yılmaz’la birlikte takımın hücum hattında kullanmayı planladığı öğrenildi. Hücum hattının önünde Burak’ı sahaya sürecek olan Sergen hocanın, idmanlarda sol kanatta denediği Boateng’ten memnun kalması sebebiyle oyuncusunu bu bölgede görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi. Yıldız oyuncunun skor üretmeye yatkın bir isim olduğunu da göz önünde bulunduran Yalçın’ın, maç içerisinde sık sık oyuncusundan rakip ceza alanına girip pozisyon yaratmasını istediği ifade edildi.

Taraftar desteğine güveniyor

Genç teknik adamın, Gaziantep mücadelesinde sağ kanatta Kecin N’Koudou’yu, forvet arkasında da Adem Ljajic’i sahaya süreceği belirtildi. Etkili hücum dörtlüsüyle taraftarı önünde kazanıp şampiyonluk yarışında zirve takibini sürdürmeyi planlayan Sergen Yalçın, Dolmabahçe’de yer alacak 40 bini aşkın Siyah-Beyazlı futbolseverin desteğiyle istediğini almayı amaçlıyor.

Orhan Yıldırım