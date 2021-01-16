Süper Lig’in 19. haftasında yarın Galatasaray’ı ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan ekip, dar alanda oyun ve kontrol idmanları sonrasında taktik çalıştı. İdman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Cezasından dolayı...

Kara Kartal’da dev mücadele öncesinde takımın kondisyon ve motivasyon olarak iyi durumda olması teknik ekibi sevindirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, kart cezalısı olması sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek olan Welinton’ın yerine ilk etapta Montero’yu görevlendirmeyi planladığı bildirildi. Kadroya bu dokunuş dışında ilk 11’in bozulması beklenmiyor. Beşiktaş’ın yarın; Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin ve Aboubakar 11’iyle Galatasaray karşısına çıkması planlanıyor.