Vodafone ile olan forma sponsorluk anlaşması sona eren Beşiktaş, GSM şirketiyle olan sözleşmesini yenileyeceklerini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

Forma Sponsorluk Anlaşması Yeni Dönem Duyuru Toplantısı, 16 Temmuz Salı Günü Yapılacak

Başkanımız Fikret Orman ile Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, forma sponsorluk anlaşmamızın yeni dönemini, 16 Temmuz Salı günü saat 13.00’te Vodafone Park’ta bir basın toplantısı düzenleyerek duyuracaklar.

Değerli basın mensuplarını, forma sponsorluk anlaşması yeni dönem duyuru toplantısında görmekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK

Tarih: 16 Temmuz 2019 Salı

Saat: 12.30-13.00 Karşılama, 13.00 İmza Töreni

Yer: Vodafone Park Basın Toplantı Salonu