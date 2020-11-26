Siyah-Beyazlılar’da Fenerbahçe derbisi öncesinde kadroda eksik isimler bulunmaya devam ediyor. Kaleci Ersin Destanoğlu ve son maçta sağ bekte oynayan ön libero Dorukhan Toköz’den pazar günü cezaları olmaları sebebiyle yararlanamayacak olan Kara Kartal’ın savunmada yaşadığı sıkıntı da sürüyor. Welinton ve Domagoj Vida, dünkü idmanda da yer almazken Fabrice N’Sakala ise bireysel çalışmalarını sürdürdü. Bu gelişmeler sebebiyle B Planı’nı hazırda bekleten teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir maçında olduğu gibi Fenerbahçe derbisine de zorunluluk sebebiyle Necip Uysal-Montero ikilisini hazırlıyor.

Sadece tek değişiklik...

Son duruma göre Kara Kartal’ın, Başakşehir mücadelesindeki kadrosundan tek değişiklikle Fenerbahçe karşısına çıkma ihtimali gün geçtikçe artıyor. Dorukhan’ın yerine Valentin Rosier’i görevlendirecek olan Sergen Yalçın’ın, bunun dışında; Utku, Montero, Vida, Rıdvan, Atiba, Josef, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar’lı kadroyu kullanabileceği kaydedildi.