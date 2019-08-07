Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Beşiktaş'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens'da forma giyen Bongani Zungu ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Söz konusu transferle ilgili olarak 26 yaşındaki futbolcunun ülkesinden Siyah Beyazlılar'a kötü haber geldi.

Güney Afrika'da yayım yapan Soccer Laduma dergisinden Joe Crann, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Amiens, Beşiktaş'ın Bongani Zungi için yaptığı 3 milyon euro civarındaki teklifi reddetti." ifadelerini kullandı. İngiliz gazeteci, Fransız kulübünün oyuncuyu göndermeye niyeti olmadığını yazdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler