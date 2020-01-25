Beşiktaş'ta kötü gidişin ardından görevden alınan teknik direktör Abdullah Avcı'nın siyah beyazlılardan ayrılmasına karşılık ne kadar olacağı belli oldu. Yapılan anlaşma gereği Avcı'ya 1.5 yıllık alacağı olan 18 milyon lira ödenecek. Bugüne kadar yapılan ödemelerin de bu ücretin içerisinde olduğu öğrenildi.

Bilindiği üzere Avcı, siyah-beyazlı kulübe 3 yıllığına toplam 36 milyon lira karşılığında imza atmıştı.

28 resmi maçta 14 yenilgi

Beşiktaş, Avcı'nın teknik direktörlüğünde bu sezonki resmi maçların çoğundan mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, Avcı'nın yönetiminde bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken, bunların 14'ünde yenildi.

Avcı dönemindeki resmi maçlarda 11 kez kazanabilen Beşiktaş, 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş, Süper Lig'deki söz konusu dönemde 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle 30 puan toplayabildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Avcı'nın yönetiminde bir kez kazanabilen siyah-beyazlı ekip, 5 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Avcı'nın teknik direktörlüğünde Ziraat Türkiye Kupası'nda da büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kupanın son 16 turunda TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a elenen siyah-beyazlı takım, 4 maçta bir galibiyet ve 3 yenilgi aldı.

Kaynak: Ajansspor