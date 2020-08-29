Medipol Başakşehir’in 2020-21 sezonunda giyeceği formalar Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı. Düzenlenen organizasyona, İstanbul ekibinin başkanı Göksel Gümüşdağ, CEO Mustafa Eröğüt, Asbaşkanlar Mesut Altan ile Mustafa Saral’ın yanı sıra oyuncularından Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Alexandru Epureanu ve Mert Günok ile Bil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce katıldı.

Hacı Bilce, “Bilcee markası olarak Türkiye’yi dünyada temsil etmeye çalışan kalite ve tasarımıyla öne çıkan bir spor markası olmak istiyoruz. Bu bağlamda son şampiyon Başakşehir ile iş birliğine gittik” ifadelerini kullandı. Göksel Gümüşdağ ise Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde en iyi ekilde temsil etmek istediklerini dile getirdi.