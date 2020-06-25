Ankaragücü’nü yenerek zirveyi ele geçiren Başakşehir’de gözler Galatasaray maçına çevrildi. Turuncu-Lacivertliler’e hem Avrupa’da hem de ligde tarihi bir sezon yaşatan teknik direktör Okan Buruk, kritik randevuyu sezon finali olarak görüyor, oyuncularını dev maça büyük bir motivasyonla hazırlıyor. Başarılı teknik adamın takımıyla yaptığı konuşmalarda, “Geçen sezon finalde yenildiniz, tarih yazma fırsatını kaçırdınız. Yine final aşamasındayız. Rakibiniz yine aynı. Bu kez kazanacaksınız ve sezon boyunca yaptığınız tüm güzel işlerin, çalışmaların karşılığını alacaksınız” ifadeleriyle oyuncularını hazırladığı kaydedildi.

Aleksic oynayacak

Okan Buruk’un kritik maçta taktik anlayışı da değişmeyecek... Pandemi sürecinden sonra Alanya ve Ankaragücü maçlarına aynı kadro ve taktik anlayışla çıkan Buruk, Galatasaray’a karşı da hücumculu kadrodan vazgeçmeyecek. Demba Ba, Crivelli, Visca, İrfan Can ve Aleksic’li ön bölge Aslan’a karşı zafer arayacak. Ön liberoda yine Mahmut Tekdemir görev yapacak. Tek sorun savunmada Skrtel’in cezalı olması. Okan Buruk’un bu bölgede Mehmet Topal ya da Ponck’u oynatarak önlem alması bekleniyor. Okan Buruk, hücumcu kadrosuyla maçı ilk yarıda koparmayı hedefliyor.